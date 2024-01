Die Konzerte in der evangelischen Stiftskirche St. Goar im Jahr 2024 läutet die Internationale Musikakademie Sankt Goar mit der Aufführung der Petite Messe solennelle von Gioachino Rossini (1792–1868) in der Urfassung von 1863 für Chor, Solistinnen und Solisten, Klavier und Harmonium ein. Konzertbeginn ist am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr in der altehrwürdigen Kirche am Marktplatz.