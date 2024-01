Plus Rhein-Hunsrück Kommmentar zum Gesprächsangebot der Landwirte: Miteinander reden statt übereinander Am Mittwoch versammelten sich gut 120 Menschen in Niedert um ein sogenanntes Mahnfeuer. Eine ganze Reihe solcher Mahnwachen mit Lagerfeuer sind für das Wochenende im gesamten Kreisgebiet angekündigt. Die Bauern wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Von Philipp Lauer

Es gibt keine einfachen Antworten. Das gilt für nahezu jedes Thema, für Agrarpolitik allemal. Der berechtigte Protest der Bauern fällt in eine Zeit großer Verunsicherung und Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Darauf versuchen verschiedene Akteure, die an einer weiteren Zuspitzung ein Interesse haben, aufzuspringen. Die protestierenden Bauern wehren sich dagegen, mit ...