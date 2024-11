Plus

Kommentar zur Aussetzung des Stadtratsbeschlusses: Geltendes Recht ist anzuwenden

Von Thomas Torkler

Die Vermietung der Hunsrückhalle in Simmern war 4500 Besuchern einer Kundgebung gegen rechts bereits negativ aufgestoßen, als sie sich am 2. Februar auf dem Parkplatz am Hunsrückbad sowie vor der Hunsrückhalle versammelten, um gegen die als „Bürgerdialog“ bezeichnete Veranstaltung der AfD zu protestieren.