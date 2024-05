Plus Rhein-Hunsrück Kommentar zum Stillstand der Bahnarbeiten: Deutsche Bahn steht nicht über dem Gericht Von Thomas Torkler i Thomas Torkler Foto: Jens Weber/MRV Die Deutsche Bahn ist gerichtlich verpflichtet, die Hunsrückquerbahn instandzusetzen. Nun steht bei Branchenkennern die Befürchtung im Raum, die Deutsche Bahn könnte dem nicht nachkommen und der Konzern spiele auf Zeit. Thomas Torkler kommentiert: Lesezeit: 1 Minute

Natürlich darf man fragen, wie sinnvoll es ist, dass die Deutsche Bahn (DB) Zeit und Geld in die Ertüchtigung einer Nebenstrecke steckt, während auf Deutschlands Schienen an allen Ecken und Enden vieles im Argen liegt. In Zeiten, in denen die DB kaum noch einen Hauch von Reputation bei ihren Fahrgästen ...