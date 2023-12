Plus Rhein-Hunsrück Kommentar zu Haushaltsbegleitanträgen: Was harmlos klingt, birgt so viel Zündstoff Am Montag, 11. Dezember, berät der Kreistag den Haushalt für das Jahr 2024. Dazu haben einzelne Fraktionen einige „Haushaltsbegleitanträge“ gestellt. Die SPD will den freiwilligen Zuschuss für eine Kita streichen, die CDU Stellen für die Ausländerbehörde und die Erhöhung der Kreisumlage. Ein Kommentar: Von Philipp Lauer

Haushaltsbegleitantrag – klingt erstmal harmlos. Und dennoch dürften sich bei der Debatte um den Kreishaushalt vor allem an den drei vorliegenden Begleitanträgen die Geister scheiden. In einem Antrag der SPD geht es darum, freiwillige Leistungen in Höhe von 500.000 Euro zu kürzen – an den Kindergartenzweckverband Wiebelsheim für die Kita Sternensegler, ...