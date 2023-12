Plus

Auch ich gehöre zu denjenigen, die man sonntags nicht allzu häufig in den Gottesdiensten antrifft, die sich aber in den Kreis derer einreihen, die zumindest an Weihnachten versuchen, eines der Angebote wahrzunehmen. Mal an Heiligabend, mal an einem der beiden Weihnachtsfeiertage – je nachdem, wie es der eigene Zeitplan zulässt.