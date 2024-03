Plus Simmern

Kleiderkammer in Simmern hat großen Zulauf: Mit Erlös werden verschiedene Institutionen unterstützt

i In der Kinderecke findet sich alles, was das Kinderherz begehrt – auch manch lustiges Stofftier, wie Senta Schneider (links), Leiterin der Kleiderkammer der Pfarrcaritas Simmern, zeigt. Helferin Hanne Schamma legt währenddessen Kleidung zusammen. Foto: Charlotte Krämer-Schick

Vor etwa zwei Jahren ist die Kleiderkammer der Pfarrcaritas in Simmern in ihre neuen Räume in der Bahnhofstraße gezogen. Mehr Platz, ein hellerer Raum und mehr Präsenz im Stadtbild haben für ordentlich Zulauf gesorgt, berichtet Senta Schneider. Gemeinsam mit ihrem Team aus aktuell 13 ehrenamtlichen Helfern sorgt sie für ein buntes Angebot.