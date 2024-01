Plus Laufersweiler Kitaanbau offiziell seiner Bestimmung übergeben – Gemeinde stemmt Projekt allein In Laufersweiler ist nun die Einweihung des Anbaus der Kindertagesstätte (Kita) gefeiert worden. Ortsbürgermeister Rudi Schneider hieß die Gäste in den neuen Räumlichkeiten der Kita mit den Worten „Für uns ist die Einweihung ein Grund zum Feiern“ willkommen. Von Gisela Wagner

Schneider richtete Worte des Dankes für die Unterstützung an die Erste Beigeordnete des Rhein-Hunsrück-Kreises, Rita Lanius-Heck, an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, Peter Müller, sowie an sämtliche am Bau beteiligten Firmen und Handwerker. Er freute sich über das Erscheinen der kirchlichen Vertreter: Pfarrerin Sandra Menzel und Diakon Clemens Fey. Für ...