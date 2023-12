Die neue Kindertagesstätte mit dem Namen Sternensegler, in der Dorfmitte Wiebelsheims gelegen, haben am Wochenende die Ortsgemeinden Wiebelsheim, Laudert und Perscheid mit einem großen Fest eingeweiht. Die Kita bietet ab dem 8. Januar bis zu 80 Kindern in vier Gruppen auf drei Stockwerken einen Platz und soll in vielerlei Hinsicht eine vorbildliche Einrichtung werden.