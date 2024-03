Plus Kastellaun

Kastellaun hellwach – auch ohne Frühling: Verkaufsoffener Sonntag lockt viele Gäste an

Von Thomas Torkler

i Selbtsgebackener Kuchen findet immer seine Interessenten. Hier gab es viel Auswahl. Foto: Thomas Torkler

So richtig erwachen wollte der Frühling am Sonntag noch nicht in Kastellaun. Strahlender Sonnenschein und bunt blühende Frühjahrsboten waren Mangelware. Und dennoch nutzten viele Besucher die Gelegenheit, durch die Kastellauner Altstadt zu bummeln und die Angebote an den Ständen sowie in den Geschäften in Augenschein zu nehmen.