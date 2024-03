Plus Simmern

Karl Kauls Werke zieren das Simmerner Schloss: Werkschau bis Ende März im Hunsrück-Museum

Von Werner Dupuis

i Einen Querschnitt durch das umfangreiche Werk des Malers Karl Kaul (2. von rechts) erhalten Besucher der bis zum 31. März laufenden Ausstellung im Hunsrück-Museum. Foto: Werner Dupuis

Ein Querschnitt durch 70 Jahre des künstlerischen Schaffens von Karl Kaul ist in einer aktuellen Ausstellung des Hunsrück-Museums im Schloss in Simmern zu sehen. Die Werkschau ist eine Würdigung von Kauls jahrzehntelangem Schaffen auf ganz unterschiedlichen Ebenen zur Förderung der Kunst in der Region. Zur Vernissage hielt die Leiterin des Hunsrück-Museums und Kuratorin der Ausstellung Kristina Müller-Bongard die Laudatio.