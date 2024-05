Jörg Schuch möchte Ortsvorsteher in Oppenhausen/Hübingen werden: „Niederkirchspiel nachdrücklich vertreten“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Jörg Schuch, 55 Jahre alt und von Beruf Fachinformatiker. Ich arbeite als IT-Leiter im MVZ Labor Koblenz. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Als aktives Mitglied in der KG-Niederkirchspiel und dem SV-Eintracht Oppenhausen engagiere ich mich für die Gemeinschaft in unserer Heimat. Auch unterstützen wir Schuchs diverse Fördervereine wie Kindergarten Winkelholz oder Feuerwehr Buchholz. In der Freizeit bin ich gerne mit Ehefrau Anja in der Natur des Niederkirchspiels unterwegs.

Mein politischer Werdegang

Seit 15 Jahren bin ich für die CDU im Ortsbeirat Oppenhausen/Hübingen aktiv für unsere Dorfgemeinschaft, auch als stellvertretender Ortsvorsteher. Seit 2019 bin ich zudem Mitglied im Stadtrat Boppard.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Die weitere Entwicklung des Ortsbezirkes Oppenhausen/Hübingen und unserer dörflichen Gemeinschaft liegt mir am Herzen. Dazu ist es notwendig, unser Niederkirchspiel nachdrücklich gegenüber der Stadt Boppard zu vertreten. Ideen und Neuerungen gilt es zusammenzutragen und diese entweder in Eigenregie innerhalb des Ortes oder durch die Stadt umzusetzen. Sei es der Ausbau des frei nutzbaren städtischen WLANs am Sportplatz, die Weiterentwicklung unserer drei Kinderspielplätze mit altersgerechten Spielgeräten, die Unterstützung der Seniorenaktivitäten, wie der regelmäßige Seniorentreff und die Schaffung weiterer, attraktiver Angebote für unsere Jugend im Ort. Auch unsere Vereine sollen unterstützt werden, damit unsere dörfliche Tradition wie Kirmes, Fassenacht, Dorffeste, usw. Bestand haben.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Neben Veränderungen gilt es auch, unsere gewachsene Gemeinschaft zu bewahren und weiterhin zu fördern. Den Ortsbezirk zukunftsfähig zu gestalten, indem die Interessen und Ideen unserer Einwohner erkannt und zusammen weiterentwickelt werden, um diese anschließend gegenüber der Stadtverwaltung Boppard nachhaltig zu vertreten. Dafür plane ich regelmäßige Sprechstunden, in Präsenz oder online, für die Anliegen der Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Das sind meine Ecken und Kanten

Unsachliche Kritik weniger zu Herzen nehmen.

Das ist mein politisches Motto

Fia Ubbahause es nix ze schaad!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.