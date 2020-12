Kastellaun

Heiraten in Zeiten von Corona? Gar nicht so einfach! Kein Friseur, der Braut und Bräutigam die Haare richtet, keine Kosmetikerin, die sich um das Make-up kümmert, und selbst Gäste sind dieser Tage Fehlanzeige. Julia und Alexander Steinberg haben sich dennoch nicht abhalten lassen und gaben sich am 4. April das Ja-Wort. Doch so ganz ohne Fest mussten die Kastellauner dann doch nicht auskommen. Dank Internet wurde am Abend sogar kräftig gefeiert und getanzt. Und ein Vertagen kam für die beiden schon gar nicht in Frage.