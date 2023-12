Plus Ellern Jagd ist mehr als Wild erlegen: 1750 Euro für den Kindergarten in Ellern gespendet Dass Jagd nicht nur das Aufspüren und Erlegen von Rehen, Hirschen und Wildschweinen ist, sondern auch eine lange kulturelle Tradition beinhaltet, zeigte die Veranstaltung „Die Jagd in der Kunst spiegelt die Kunst der Jagd wider“. Der komplette Erlös kam nun dem Ellerner Kindergarten zugute. Von Werner Dupuis

In der festlich geschmückten Soonwaldhalle in Ellern wurde den Besuchern mit Vorträgen und Gesprächen, Darbietungen verschiedener Bläsergruppen, einer Kunstausstellung mit Motiven aus dem Umfeld der Jagd von namhaften Künstlern und natürlich auch durch Kulinarisches vom heimischem Wild eine bunte Mischung an Information und Unterhaltung geboten. Veranstalter waren die Kreisgruppe Rhein-Hunsrück im ...