Plus Rhein-Hunsrück

Investition in Sicherheit: Rhein-Hunsrück-Kreis schafft Hochleistungssirenen an

Der bundesweite Warntag findet am Donnerstag, 12. September, statt. An diesem gemeinsamen Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen wird um circa 11 Uhr zentral über die Nationale Warnzentrale in Bonn eine Probewarnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst und diese dauert bis etwa 11.45 Uhr an.