Plus St. Goar

In St. Goar stehen zwei Kandidaten zur Wahl: Falko Hönisch und Dieter Langenbach treten an

i Foto: Werner Dupuis

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister von Gemeinden und Städten. In St. Goar stehen zwei Kandidaten zur Wahl: Der amtierende Bürgermeister Falko Hönisch (SPD) möchte seine Amtszeit verlängern. Christdemokrat Dieter Langenbach tritt gegen ihn an.