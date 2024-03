Hunsrück-Klinik in Simmern ist Vorreiter: Telehebammen haben die Kniffe raus

Während ihrer Zeit als Telehebamme hat Annika Greis auch schon eine ganz besondere Geburt miterlebt: Ein Anruf eines werdenden Vaters war im Kreißsaal eingegangen, die Wehen bei seiner Frau hätten eingesetzt, ob er sie ins Krankenhaus bringen solle. Allerdings habe sie an den Schreien der Mutter erkannt, dass die Geburt direkt bevorstand, erinnert sich Annika Greis. Deswegen habe sie den Vater angeleitet, wie er Hilfestellung leisten und vor allem, wie er das Kind mit seinen Händen aufnehmen soll.

Der habe das sehr gut gemacht, habe auch immer wieder beruhigend auf die Frau eingeredet, während sie als Hebamme sich rein auf das Gehör verlassen habe. „Das war eine ganz spannende Erfahrung für mich, ich musste alles anhand der Geräusche deuten“, so die Hebamme. Und die Phase zwischen der Geburt und dem ersten Schrei des Babys sei ihr dann endlos lang vorgekommen. „Im Kreißsaal sehen wir das Kind, können die Lage sofort einschätzen, aber hier konnte ich nur warten.“ Kurze Zeit später habe das Baby geschrien, die Anspannung sei erst einmal abgefallen. Annika Greis leitete dann noch zum Kuscheln und Warmhalten an, ehe die Sanitäter eintrafen und es mit dem Krankenwagen nach Simmern ging. „Als ich aufgelegt habe, war ich voller Adrenalin und musste meinen Kolleginnen erst einmal erzählen, dass wir bald ein neues Kind auf Station bekommen“, berichtet die Hebamme. Das sei in elf Jahren ihre erste und bislang einzige Telefongeburt gewesen. ter