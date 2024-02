Plus Oberwesel Hunsrück-Gospel-Family probt hoch über Oberwesel: Termin 2025 gleich gebucht Eine gut besuchte, bunte Jugendherberge, Wiedersehensfreude über ehemalige Sänger und viel Musik prägten das diesjährige Chorwochenende der Hunsrück-Gospel-Family. Neben 44 Chormitgliedern hatten sich auch 21 „Externe“ – Ehemalige wie auch Sänger und Sängerinnen aus befreundeten Chören – für das Wochenende in Oberwesel angemeldet. Als Referent konnte, bereits zum vierten Mal, Hans-Jörg Fiehl (Bad Kreuznach) gewonnen werden.

Diesmal hatte er „Glory Hallelujah“ von Steven McWhirter und das bekannte „Lovely Day“ in der Version von Kirk Franklin im Gepäck sowie „True Colours“, die durch Cindy Lauper bekannt gewordene Liebeserklärung an innere Werte und wahre Schönheit. Das „Kyrie Eleison“ in einer berührenden Eigenkomposition von Fiehl stand ebenfalls auf dem ...