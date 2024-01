Hunsrücker Bauern setzen Protest am Dienstag fort: Traktoren bremsen Hunsrückhöhenstraße aus

Die Hunsrücker Landwirte haben ihren Protest am Dienstag, 9. Januar, schon früh am Morgen fortgesetzt. Mit einem Traktorenkonvoi befahren sie die Hunsrückhöhenstraße B 327.

Am Montag, 8. Januar, waren die Landwirte aus Protest überall im Kreisgebiet unterwegs, wie hier auf der B50. Am Dienstagmorgen befahren sie eine andere große Verkehrsachse durch den Rhein-Hunsrück-Kreis: Die Hunsrückhöhenstraße. Foto: Thomas Torkler

Zur besten Pendlerzeit ab sechs Uhr sorgen die neuen Proteste der Hunsrücker Landwirte für Verzögerungen. Diesmal sind sie auf der Hunsrückhöhenstraße (B 327) zwischen Bell und Braunshorn unterwegs.

Laut Auskunft der Polizei sind mehr als 30 Fahrzeuge beteiligt, der Korso habe gegen 7.30 Uhr den vorgesehenen Wendepunkt in Braunshorn erreicht. Die Fahrzeuge drehen hier um und beginnen dann die Fahrt in die Gegenrichtung. Entsprechend ist in der nächsten Zeit weiter mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Demonstration ist bei der Kreisverwaltung angemeldet. Geplant ist die Fahrt von Bell nach Braunshorn und zurück.

Bericht folgt.