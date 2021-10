Bendorf Rhein

Einbruch in Einfamilienhaus in Bendorf

Am 20.10.2021 in der Zeit zwischen 19:15 - 22:30 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Bendorf zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein unbekannter Täter hebelte die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangte während der Abwesenheit der Eigentümerin in das Wohnhaus.