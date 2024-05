Grandioses Konzert in Liebfrauen – Heeresmusikkorps zu Gast bei Lions Club Rheingoldstraße

Mit gleich drei Ensembles wartete das Heeresmusikkorps Koblenz in der Liebfrauenkirche in Oberwesel auf und zeigte die ganze Bandbreite seines Repertoires. Dazu gastierte Regionalkantor Lukas Stollhof an der Orgel. Der Lions Club Rheingoldstraße hatte das Konzert veranstaltet. Foto: Michael Parma