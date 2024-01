Glückspilz mit 500 000 Euro

Geldscheine liegen auf einem Tisch. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Allein 2023 schüttete die Soziallotterie Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich aus und machte viele Gewinner in ganz Deutschland glücklich. Mit ihrem Los ermöglichen die Mitspieler die Förderprojekte der Aktion Mensch und tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern. In Rheinland-Pfalz hat die Aktion Mensch allein im Jahr 2023 viele soziale Projekte mit rund 10,1 Millionen Euro gefördert. red