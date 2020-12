Oberwesel

Die Menschen am Mittelrhein und in den umliegenden Regionen setzten heute ein Zeichen und demonstrierten kraftvoll für den Erhalt der Loreley-Kliniken. Fazit: Es waren mehr als 1600 Demonstranten, die durch die Oberweseler Straßen zogen und ihrem Unmut Luft machten. Die Bürgerversammlung in der überfüllten Sporthalle zeigte eine Menge Diskussionspotential und starke Statements.