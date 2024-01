Das war eine Silvesternacht, wie sie die 16 Mitglieder des THW Simmern, die am 29. Dezember zu Hochwassereinsätzen nach Niedersachsen aufgebrochen waren, nicht jedes Jahr erleben. Ohne Feuerwerk, dafür mit einem Gnu-Kalb. Mit Kräften aus Worms, Lahnstein und Hermeskeil haben die Simmerner in Sarstedt und im Serengeti-Park Hodenhagen angepackt, um den Wassermassen Herr zu werden. Nach fünf kräftezehrenden Einsatztagen haben sich die 16 um den stellvertretenden Ortsbeauftragten Christian Orth am Dienstagmorgen wieder auf den Heimweg in den Hunsrück gemacht.