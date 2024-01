Feuerwehr rettet 20 Hühner aus brennendem Stall: Hoher Sachschaden in Nickweiler

Nicht mehr zu retten war das landwirtschaftliche Anwesen in der Birkenstraße in Nickweiler. Zumindest hatte der Eigentümer seine Ziegen noch rechtzeitig ins Freie bekommen. Und die Feuerwehr schaffte es dann auch noch, die in dem Gebäude untergebrachten 20 Hühner vor den Flammen zu retten, die sich rasend schnell ausbreiteten. Menschen wurden bei dem nächtlichen Feuer nicht verletzt.