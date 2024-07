Plus Simmern

Filmfestspiele stehen in Simmern den Startlöchern – Besucher können sich auf mehr als 40 Filme freuen

Auf mehr als 40 Filme können sich die Besucher der sechsten „Heimat Europa Filmfestspiele“ freuen, die am Freitag, 9. August, auf dem Fruchtmarkt Premiere feiern und mit der Verleihung des Filmpreises „Edgar“ am Samstag, 24. August, in Simmern enden.