Plus Boppard Erster Bopparder Weihnachtsmarkt ist eröffnet: Premiere trotzt dem Regenwetter Der erste Bopparder Weihnachtsmarkt findet seit Freitagabend auf dem Marktplatz statt. War der Samstag auch etwas verregnet, so dürfte man das erste Wochenende insgesamt doch als eine geglückte Premiere beschreiben. Von Philipp Lauer

Zur Eröffnung am Freitagabend sei der stimmungsvoll geschmückte Marktplatz gut gefüllt gewesen, berichten mehrere Standbetreiber. An etlichen der neu angeschafften Hütten empfingen Händler die Besucher mit ihrem handwerklichen Angebot, heißem Winzerglühwein und verschiedenen Speisen. Zahlreiche Lichterketten an den kleinen Bäumen rund um den Marktplatz und, besonders imposant, an der großen Linde ...