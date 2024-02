Wenn Peter Strunk aus Holzfeld ein Problem ärgert, erfindet er etwas, das helfen könnte. Oder er zeichnet einen seiner Erfinder-Comics aus der Reihe „Spürnase und Pappnase“. Ein besonderes Ärgernis ist es dem Erfinder aus Holzfeld, dass viele Menschen zum Beispiel am Bahnhof Boppard ihre Getränkedosen nicht etwa unversehrt vor den Mülleimer stellen – sondern zerknüllen und in den Behälter werfen. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, hat er am Bahnhof in Boppard einen passenden Comic im DIN-A4-Format über einen der Mülleimer dort geklebt.