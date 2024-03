Plus Buchholz Eiserne Hochzeit im Hause Mathias – Seit 65 Jahren verheiratet Von Philipp Lauer i Margot und Kurt Mathias feiern Eiserne Hochzeit. Zum Ehejubiläum ließen sie sich Ringe anfertigen. Freunde schenkten eine Brosche für 65 Jahre Ehe. In ihrem Zuhause in Buchholz fühlen sich die beiden 89-Jährigen seit 50 Jahren sehr wohl. Geschmackvoll haben sie sich mit Bildern und Mitbringseln von ihren Reisen eingerichtet, die sie etwa in das ehemalige Jugoslawien führten. Foto: Philipp Lauer Lesezeit: 2 Minuten Die Eheleute Margot und Kurt Mathias aus Buchholz feiern am Mittwoch ihre Eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren heirateten sie standesamtlich, einen Tag später, am 7. März 1959, traten sie in einer Kirche in Wetzlar, der Heimatstadt der Braut, vor den Traualtar.

Kennengelernt hat sich das junge Paar in der Stadtbücherei in Wetzlar. Margot Mathias arbeitete dort in der Ausgabe. Kurt Mathias kam als leidenschaftlicher Leser in die Bibliothek, der gebürtige Pirmasenser war zu dieser Zeit als Soldat in der mittelhessischen Stadt stationiert. „Da sah ich diese wunderhübsche junge Frau vor mir“, ...