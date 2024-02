Plus Kastellaun Einstimmiger Beschluss im Stadrat Kastellaun: Minigolfanlage soll komplett saniert werden Wenig Spektakuläres stand auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Kastellauner Stadtrates. Der Bogen der Themen spannte sich unter anderem von der Bewältigung von Altlasten auf der ehemaligen, auf Alterkülzer Territorium liegenden Kastellauner Hausmülldeponie über die Sanierung der beliebten Minigolfanlage bis hin zur Neugestaltung des Hauses der regionalen Geschichte und der Terminierung der verkaufsoffenen Sonntage 2024. Von Werner Dupuis

Ein stets wiederkehrendes Thema ist eine seit Jahrzehnten stillgelegte Mülldeponie in einem Wald an der Osterkülzmühle bei Alterkülz. Dort unterhielt die Stadt Kastellaun in den 1970er-Jahren eine Deponie, in der neben Hausmüll auch ganz legal die mit Lösungsmitteln angereicherten Rückstände aus einer Kastellauner Gerberei in Fässern abgelagert wurden. Korrosion der Blechfässer Aufgrund ...