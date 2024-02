Die Fastnachter im Rhein-Hunsrück-Kreis gehen dieser Tage mit ganz großen Schritten auf den Höhepunkt der Session zu. Begleitend zur Berichterstattung von den vielen Veranstaltungen, wollen wir Ihnen in diesem Jahr ein paar Menschen aus der Region vorstellen: Rhein-Hunsrücker, die in ihren Orten das ganze Jahr über präsent sind und zur fünften Jahreszeit in eine ganz andere Rolle schlüpfen.