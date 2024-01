Ein Stück Heimat im Hunsrück: Nature One ist für bestes Festival 2023 nominiert

Die Nature One: Nach Angaben der Organisatoren ist die Veranstaltung ein einzigartiger Ort und ein einzigartiges Gefühl, das sich wie „nach Hause kommen“ anfühlt. Kein Wunder also, dass das Festival als „Best Major Festival 2023“ nominiert ist. Foto: I-Motion/Colja Ibron

Die 13. Ausgabe der European Festival Awards hält für den Rhein-Hunsrück-Kreis eine Überraschung parat: Das Nature One Festival, das alljährlich auf der Raketenbasis Pydna stattfindet, ist als „Best Major Festival 2023“ nominiert worden – das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die 13. Ausgabe der European Festival Awards findet Mitte Januar statt. Neben dem Hurricane ist die Nature One das einzige Festival aus Deutschland unter den Nominierten und findet sich an der Seite weiterer weltbekannter Festivals wie Neversea, Sonar oder Ultra Europe.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2009 widmen sich die European Festival Awards der Anerkennung und Feier der Leistungen der beliebtesten Festivals des Kontinents. In seinen 16 Kategorien würdigt der Preis die Leistungen von Organisatoren und Anbietern in diesem Bereich und würdigt Festivals und Einzelpersonen, die in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, soziales Bewusstsein, zukunftsorientiertes Denken und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen. Die 13. Ausgabe der Awards findet am 17. Januar im De Oosterpoort, Groningen, statt.

Seit 1996 auf ehemaliger Raketenbasis

Vom 4. bis 7. August 2023 hieß es zum 27. Mal Nature One auf der Raketenbasis Pydna. Umgeben von Wäldern und Wiesen bildet das Areal im Herzen von Mutter Natur schon seit 1996 die perfekte Kulisse für die friedvolle Veranstaltung auf einst militärischem Boden. Auf den vier Hauptbühnen spielten die weltweit erfolgreichsten und beliebtesten Acts der elektronischen Musikszene wie Alle Farben, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Claptone, Paul van Dyk, Nervo, Sven Väth, Topic, Talla 2XLC oder Westbam.

Insgesamt umfasste das Programm für die diesjährige Nature One mehr als 350 Künstler, die auf 22 Bühnen spielten. „Where we belong“ war das Motto der diesjährigen Edition. Es beschreibt „perfekt das Zusammenspiel, das die einzigartige Gemeinschaft von Besuchern, Künstlern und Veranstaltern bei Nature One umgibt“, so die Verantwortlichen in dem Pressetext. Für viele sei es ein „einzigartiger Ort und ein einzigartiges Gefühl, das sich wie 'nach Hause kommen' anfühlt“. In Hasselbach treffen sich seit der ersten Ausgabe „echte Liebhaber“ der elektronischen Musik. Keine monströsen Mainstages, keine irrwitzigen Dekoschlachten, es geht um den Sound und den Dancefloor in seiner ursprünglichsten Form.