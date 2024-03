Ein neuer Gutschein zum Frühlingsfest in Simmern – Geschäfte öffnen Sonntag um 13 Uhr

Simmern. Ergänzend zum Programm des Frühlingsfests hat auch das Simmerner Schloss am Sonntag einiges zu bieten.

Alle Einrichtungen, die im Schloss ansässig sind, machen mit. Die Stadtbücherei, das Hunsrück-Museum und die Tourist-Information Simmern-Rheinböllen sind wie die Einzelhandelsgeschäfte ab 13 Uhr für Rundgänge geöffnet und bieten tolle Attraktionen und ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

Für das leibliche Wohl sorgt der Verein „Hallo Nachbar“ mit Kaffee und Kuchen in Foyer und Saal im Erdgeschoss. Die Bücherei veranstaltet einen großen Bücherflohmarkt, und das Hunsrück-Museum bietet eine Malaktion für Kinder an. Im Museum sind im ersten Stock außerdem Objekte zur Kulturgeschichte der Region sowie im Dachgeschoss die „Kunstsammlung Friedrich Karl Ströher“ zu sehen, welche aus neo-impressionistischen Gemälden besteht, die der Maler in den Jahren 1911/12 in Spanien angefertigt hat.

Wer seinen eigenen Kresse-Hasen basteln möchte, ist in der Tourist-Information genau richtig. Das Ergebnis kann pünktlich zu Ostern geerntet werden.

In der Tourist-Info können sich Besucher außerdem über die Freizeitangebote der Region informieren. Von Wanderkarten und Freizeitbroschüren über SooNahe Produkte oder Geschenkgutscheine bis hin zu Eintrittskarten ist für jeden etwas dabei. red