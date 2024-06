Ein gemütliches Weindate 2024 in Bacharach: Freunde treffen, flanieren, probieren, genießen

In gemütlicher Runde ließen es sich viele Menschen am Samstag beim Weindate Mittelrhein in Bacharach gut gehen. Für diese Gruppe alter Freunde war es eine willkommene Gelegenheit, sich wieder in der gemeinsamen Heimat zu treffen, zum Beispiel im Weingut "Zum grünen Baum". Foto: Philipp Lauer