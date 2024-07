Ehrennadeln an engagierte Bürger verliehen: VG Simmern-Rheinböllen zeichnet Ehrenamtler aus

Herzstück des Bürgerempfangs der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist stets die Verleihung der Ehrennadel an engagierte Bürger und Vereine. In diesem Jahr wurden in der Hunsrückhalle die Kleiderkammer Rheinböllen (Vertreterinnen stehen auf der Bühne rechts), der Verein Hunsrück Marathon (vor der Bühne) und Anne Stumm (12. von rechts) geehrt. Für Unterhaltung sorgten die Schauspieler des Stücks „Auf ins Paradies“ und Carsten Braun. Foto: Volker Berg