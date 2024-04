Plus Kastellaun Ehejubiläum am Burgberg Kastellaun: Brigitte und Karl-Heinz Lindner feiern Diamantene Hochzeit i Canaster und Rommé sind die Lieblingsspiele des Ehepaars Linder, die am heutigen 2. April Diamantene Hochzeit feiern. Foto: Werner Dupuis Diamantene Hochzeit feiern am Dienstag, 2. April, die Eheleute Brigitte und Karl-Heinz Lindner aus Kastellaun. Vor 60 Jahren schlossen die beiden den Bund fürs Leben. Lesezeit: 1 Minute

Der Jubilar stammt aus Magdeburg und ist dort aufgewachsen. Nach der Schule erlernte er den Beruf des Karosseriestellmachers. Viele Jahre war er danach in der Automobilindustrie tätig. Bei Borgward in Bremen genauso wie bei Hanomag in Hannover oder den Fordwerken in Köln. 1971 wechselte er zur Deutschen Bundespost, wo er ...