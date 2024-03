Plus Kirchberg

Dumnissus tut Nachwuchs gut: Kirchberger Theatergruppe zeigt „Chaos im Bestattungshaus“

Von Gisela Wagner

i „Chaos im Bestattungshaus“: Mit dieser schwarzen Komödie sorgte das Ensemble von Dumnissus in Kirchberg für jede Menge Heiterkeit. Foto: Gisela Wagner

Die Theatergruppe Dumnissus spielte in der Kirchberger Stadthalle die schwarze Komödie in drei Akten von Winnie Abel „Chaos im Bestattungshaus“. An drei Spielabenden wurden die Theaterfans hier bestens unterhalten.