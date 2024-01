Beim Neujahrsempfang ihrer Partei in Oberwesel hatte Daniela Lukas-von Nievenheim, Kreisvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen schon bekannt gegeben, dass sie die erste grüne Stadtbürgermeisterin von Simmern werden will (wir berichteten). Damit gibt es bei der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, gleich drei Personen, die künftig die Geschicke der Kreisstadt lenken möchten.