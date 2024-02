Dreitageskarte für Spectaculum Oberwesel geht an den Start – Verbilligte Tickets sind limitiert

Beim Mittelalterlichen Spectaculum in Oberwesel wird es zum ersten Mal in der rund 40-jährigen Geschichte des Fests eine Dreitageskarte geben. Das teilt der Verein zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel als Veranstalter mit. Das Mittelalterliche Spectaculum findet in diesem Jahr am Pfingstwochenende von Samstag, 18., bis Montag, 20.