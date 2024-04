Plus Hunsrück

Die Welt ein wenig besser machen: Viel Jugendgruppen aus dem Hunsrück machen bei 72-Stunden-Aktion mit

i Auch ein Theaterstück mit Kostümen wird im Rahmen der 72-Stunden-Aktion in der Jugendkirche „Crossport to Heaven“ erarbeitet. Foto: Bistum Trier/Julia Fröder

Hätten wir 72 Stunden zur Verfügung? Was würden wir machen? In Kurzurlaub fahren, Menschen besuchen, die wir lange nicht gesehen haben, aufräumen, putzen, shoppen. Sicherlich fällt allen Unterschiedliches dazu ein. Doch es gibt Kinder und Jugendliche, die stellen 72 Stunden in den Dienst anderer, sie stellen sich einem Projekt.