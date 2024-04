Plus Kirchberg

Die Mehrheit der Befragten tritt erneut an: Ortsbürgermeister der VG Kirchberg bliocken auf die Kommunalwahl

i Harry Gutenberger Foto: Nicola Gutenberger

115 Bürgermeister und Ortsvorsteher werden am 9. Juni in den Verbandsgemeinden Kastellaun, Kirchberg und Simmern-Rheinböllen gewählt – 40 davon in der Verbandsgemeinde Kirchberg. Zudem dürfen die Bewohner der Stadt auf dem Berge einen (neuen) Stadtbürgermeister wählen (gesonderter Bericht über die Kandidaten in Kirchberg folgt).