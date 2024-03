Plus Mittelrhein

Deutsche Weinhoheiten zu Gast: Team Mittelrhein empfängt Weinkönigin Eva Brockmann und Prinzessinnen

i Die deutschen Weinhoheiten empfangen vom Team Mittelrhein: Das Foto an der Mandelsteinhütte zeigt die deutsche Weinprinzessin Jessica Himmelsbach (von links), die deutsche Weinkönigin Eva Brockmann, Team Mittelrhein mit Hannah Roos, Felix Kahl, Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich und Gero Schüler, sowie die deutsche Weinprinzessin Lea Baßler. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte die kürzlich gekürte Bopparder Weinkönigin Viktoria Perll (Dritte von rechts). Foto: Philipp Lauer

Hoher Besuch in Boppard, Halsenbach-Ehr und Oberwesel-Dellhofen: Am Wochenende haben die deutsche Weinkönigin Eva Brockmann (Franken) und ihre Weinprinzessinnen Jessica Himmelsbach (Baden) und Lea Baßler (Pfalz) auf ihrer Tour durch die deutschen Weinanbaugebiete am Mittelrhein haltgemacht.