Deutsche Weinhoheiten auf Tour: Mittelrhein beeindruckt Weinkönigin Eva Brockmann und ihre Prinzessinnen Von Philipp Lauer i Weinhoheiten sind beeindruckt vom Mittelrhein Foto: Jule Volk Die Deutschen Weinhoheiten haben am Wochenende den Mittelrhein besucht und unter anderem auf Wanderungen durch die Weinlagen im Bopparder Hamm und Oberwesel einige Winzer der Region kennengelernt. Im Gespräch mit unserer Zeitung schildern sie ihre Eindrücke von der Region: Lesezeit: 3 Minuten

Die deutsche Weinkönigin Eva Brockmann (Franken) kannte den Mittelrhein schon ein wenig von einer Exkursion im Rahmen ihres Weinbaustudiums an der Hochschule Geisenheim, geleitet von Randolf Kauer, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei Besuchen in den Weinbergen konnten sie und ihre Weinprinzessinnen einen Eindruck davon bekommen, was die ...