Deutsche Bahn agiert wie Axt im Walde: Unternehmen fällt Bäume entlang Hunsrückquerbahn

Roswitha Buhr traute ihren Augen nicht, als sie am 16. Februar fröhlich nach einem Altweibertreffen im Café Hottenbacher an Schwerdonnerstag in Kirchberg einen Abstecher zu ihrem kleinen Waldstück machte. Unterhalb der Bahnstrecke von Denzen in Richtung Unzenberg erwartete sie ein Schreckensbild: Acht massive Eichen und eine Lärche lagen da am Boden. Seit diesem Tag kämpft sie zumindest um eine Entschädigung.