Plus Kastellaun Damit Liebe über den Hass siegt – Benno und Agnes Wiederstein helfen seit 15 Jahren Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Die „Pfarrer Benno Wiederstein und Agnes Wiederstein – Heilig-Land-Stiftung“ hat in 15 Jahren mehr als 200.000 Euro übergeben, wie die Gründer nun mitteilen.

„Wir wollen den behinderten jungen Menschen in Beit Noah in Tabgha am See Genesareth bei den Benediktinern und den Kindern im Caritas Baby Hospital in Bethlehem Hoffnung und finanzielle Unterstützung geben, denn an beiden Orten wird Kindern und Jugendlichen ohne Ansehen der Person über die Grenzen von Religion und Nationalität ...