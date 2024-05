Plus Kastellaun

Christian Keimer will Bürgermeister in Kastellaun bleiben: Neue Stadthalle ist das größte Projekt

Von Werner Dupuis

i Eine lange Liste mit Projekten hat Christian Keimer in seinem Ordner, die er als wiedergewählter Stadtbürgermeister gemeinsam mit seinem zukünftigen Rat abarbeiten will. Foto: Werner Dupuis

„Es gibt noch viel zu tun, packen wir es an!“ – unter dieses Motto will Christian Keimer seine Kandidatur für das Amt des Kastellauner Stadtbürgermeisters stellen. Seit zehn Jahren leitet er als ehrenamtlicher Bürgermeister die Geschicke der Burgstadt. Weil ihm dies neben all seinen anderen Ämtern immer noch Spaß macht, und um die begonnenen Projekte fortzusetzen, tritt er als unabhängiger Bewerber erneut zur Urwahl an.