Bürgermeister führt SPD-Kandidatenliste an: Gut gerüstet für die VG-Ratswahl Simmern-Rheinböllen

i Die SPD Simmern-Rheinböllen bietet für die anstehende VG-Ratswahl eine ihrer Meinung nach ausgewogene Mischung aus erfahrenen und neuen, vor allem aber hochmotivierten Kandidaten auf. Foto: Claudia Gutenberger

Mit einer gut aufgestellten Liste für die Wahl zum Verbandsgemeinderat Simmern-Rheinböllen geht die SPD Simmern-Rheinböllen in die Kommunalwahl im Juni. In ihrer im Gemeindehaus in Budenbach gut besuchten Delegiertenversammlung wurden die 36 Kandidaten sowie vier Ersatzkandidaten, die sich im kommenden Verbandsgemeinderat für die Themen und Ziele der SPD einsetzen möchten, gewählt.