Bündnis ruft zum Handeln auf: Windkraftpläne lösen „Schockstarre, Enttäuschung und Wut“ aus

Plus Kastellaun/Beltheim Rhein-Hunsrück-Zeitung

Weitere Windräder in VG Kastellaun möglich – Flächen für PV-Anlagen ausgeweitet

Mit einer umfangreichen Tagesordnung mussten sich die Mitglieder des Kastellauner Verbandsgemeinderates in ihrer letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode im Jugendheim in Beltheim beschäftigen.