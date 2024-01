Es ging um Brasilien und um halb volle Gläser beim Neujahrsempfang des Rhein-Hunsrück-Kreises am Montagabend im Foyer der Verwaltung. Die Auswanderung von Menschen aus dem Hunsrück ins ferne Südamerika, wo sie sich vor allem im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul ansiedelten, um ein neues Leben zu beginnen, jährt sich bekanntlich in diesem Jahr zum 200. Mal.