Brasilianer gastieren im Kreis: Auftaktkonzert in Argenthal, weitere Konzerte in St. Goar und Kastellaun

Eintauchen in „Brasilianische Klanglandschaften“ – so der Titel des Abends – konnten Besucher des Konzerts der Camerata Ivoti in der evangelischen Kirche in Argenthal. Die jungen Musiker aus Ivoti, einer Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul, spielen zudem am Samstag, 17. Februar, um 18 Uhr in der evangelischen Stiftskirche in St. Goar und am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Kastellaun